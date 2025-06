Isaac Nader bate recorde dos 1.500 metros

Pela primeira vez, um atleta luso desce da barreira dos 3.30,00 - o anterior recorde datava de 2002 e fora fixado por Rui Silva, antigo treinador de Nader, que correu em 3.30,07 no Mónaco.



Aos 25 anos, o fundista algarvio junta ao recorde luso dos 800 metros o agora conseguido nos 1.500, com um registo que passa a ser o quarto melhor europeu do ano, sexto mundial.



Nader só perdeu para o jovem prodígio de 19 anos Phanuel Koech, do Quénia, recordista mundial sub-20.



Koech triunfou em 3.29,05, mas já tem 3.27,72, no meeting de Paris, no passado dia 20.



A anterior melhor marca de Isaac Nader era de 3.30,84, feitos no ano passado, quando já "ameaçava" o recorde de Rui Silva.