Isaac Nader bate recorde nacional dos 1.500 metros `indoor`, Salomé Afonso o europeu nos 2.000

Nader, que se destacou cedo na corrida, finalizou a prova em 3.32,44 minutos, retirando 15 centésimos ao seu recorde, fixado nesta mesma pista de Lievin, no meeting do ano passado.

O campeão do mundo da distância ao ar livre sobe a segundo melhor do ano, logo atrás do norte-americano Cole Hocker, que tem 3.30,80, e consegue marca direta de participação nos Campeonatos do Mundo Torun2026, que se vão disputar na Polónia, em março.

Atrás de Nader terminaram o italiano Federico Riva (3.33,04) e o irlandês Andrew Coscoran (3.33,09) também eles obtendo novos recordes nacionais para os respetivos países.

Na final B da mesma distância, José Carlos Pinto concluiu na quarta posição com o tempo de 3.36,13, o que representa uma nova marca pessoal na distância, a apenas 13 centésimos da marca de acesso aos Mundiais `indoor`.

Salomé Afonso apostou numa corrida que não faz parte do calendário oficial e é pouco disputada, os 2.000 metros, saindo-se bastante bem, com a melhor marca europeia superada.

Patrícia Silva foi uma das `lebres` contratadas, levando a corrida até aos 1.300 metros em muito bom ritmo, que só a australiana Jessica Hull conseguiu seguir.

Hull venceu, em 5.26,68, e mais atrás, na luta pelo segundo lugar, Salomé Afonso foi brilhante, cortando a meta em 5.30,31 minutos.

A marca supera o recorde nacional, de Fernanda Ribeiro, 5.37,34 em 1996, como se antevia, mas vai mais longe, já que passa a ser recorde europeu, retirando da lista de máximos os 5.30,53, da romena Gabriela Szabo, em 1996.

Hull passa a ser a segunda melhor de sempre, atrás do recorde do mundo da etíope Genzebe Dibaba (5.23.75) e Salomé Afonso sobe ao terceiro lugar na lista histórica.