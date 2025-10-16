Isaac Nader reconhece "honra" por voto de saudação aprovado pelo parlamento luso

“É uma honra para mim, enquanto português, e para todos os meus colegas sermos homenageados nesta casa. É realmente uma homenagem, uma saudação a todo o nosso trabalho, a muitos anos de dedicação“, declarou Isaac Nader à Agência Lusa, instantes depois de receber o respetivo voto de saudação atribuído pela Assembleia da República, aprovado com os votos a favor de todos os partidos e deputados no plenário do parlamento, o mesmo sucedendo com Pedro Pichardo, campeão mundial na disciplina do triplo salto na mesma competição.



O corredor português, recentemente coroado campeão do mundo na distância de 1.500 metros, perspetivou as suas ambições para o curto e mais longo prazos, admitindo estar a viver a sua melhor fase.



“É o meu melhor ano da minha carreira, disso não há dúvida nenhuma. Se é o ano do Isaac Nader? Sim, podemos dizer que sim, porque bati vários recordes nacionais. Faltam ainda três anos para acontecerem os Jogos Olímpicos, a primeira ambição passa por, no próximo ano, disputar as próximas competições internacionais e em 2027 tentar revalidar o título de campeão do mundo. Seguem-se depois os Jogos Olímpicos”, perspetivou, por fim.



Isaac Nader foi recebido pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, juntamente com uma comitiva composta por elementos ligados à Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), entre eles o seu presidente, Domingos Castro, que esteve igualmente em representação de Pedro Pichardo, que não compareceu à cerimónia.



Com "orgulho", José Pedro Aguiar-Branco enalteceu os feitos conseguidos por Nader e Pichardo. "Não posso deixar de salientar esta imagem de exemplo e a minha homenagem a todos porque as vitórias, mesmo quando são individuais, têm por trás muita equipa. Isto é trabalho coletivo com o qual nos afirmamos individualmente e eles são o expoente desse trabalho”, enalteceu o responsável máximo pelo parlamento português.



A sessão integrou ainda responsáveis do Comité Olímpico de Portugal (COP) e os atletas paralímpicos medalhados Carolina Duarte (ouro em 400 metros na classe T13), Miguel Monteiro (prata no lançamento do peso na classe F40) e Mamudo Baldé (bronze nos 100 metros na classe T54”, acompanhados pelos respetivos treinadores e famílias.



A Assembleia da República anunciou ainda que será ainda proposto um voto de saudação em plenário, esta sexta-feira, relativo à participação portuguesa nos campeonatos do mundo de atletismo paralímpico, nos quais Portugal arrecadou quatro medalhas (além de Carolina Duarte, Miguel Monteiro e Mamudo Baldé, Sandro Baessa conquistou a medalha de bronze nos 1.500 metros, classe T20).



