Isaac Nader segundo nos 1500 metros da Liga Diamante de Rabat

(Com Lusa)

O atleta do Benfica correu em 3.30,43 minutos, mais de dois segundos abaixo da sua anterior melhor marca de 2026 (3:32.44), numa corrida ganha pelo norte-americano Yared Nuguse, com um novo recorde do meeting (3.30,35), com o francês Azeddine Habz a ser terceiro, em 3.30,68.Na sua estreia em etapas da Liga Diamante, José Carlos Pinto, que, devido ao cancelamento do seu voo, só chegou hoje a Rabat, terminou na 14.ª posição, em 3.33,94 minutos.Na prova feminina, Patrícia Silva terminou na quarta posição, com um novo recorde pessoal, de 4.00,40 minutos, superando em quase dois segundos a sua anterior melhor marca, que era de 4.02,23, conseguida em 20 de maio.Salomé Afonso conseguiu a sua melhor corrida de 2026, com 4.01,84 minutos, ainda a mais de dois segundos do recorde pessoal (3.59,32).A etíope Freweyni Hailu venceu em 3.58,25 minutos, à frente da compatriota Haregeweyni Kalayu (3.59,28) e da francesa Agathe Guillemot (3.59,60).Liliana Cá foi oitava no lançamento do disco, com uma marca de 61,87 metros, à segunda tentativa, ficando a três centímetros da sua melhor marca do ano, mas ainda longe do seu recorde pessoal de 66,40.Terceira nos Europeus de 2024, a atleta do Sporting conseguiu ainda mais dois lançamentos acima dos 60 metros (60,46 e 61,57), além de dois nulos, num concurso ganho pela norte-americana Valarie Sion, com 68,75, um novo recorde do meeting, seguida da neerlandesa Jorinde van Klinken (66,72) e da compatriota Laulauga Tausaga (65,94).