Isaac Nader vence São Silvestre de Lisboa com recorde nacional dos 10 kms

A prova feminina foi conquistada por Salomé Afonso, com a marca de 32.18 minutos, sendo que a benfiquista chegou na frente da elite masculina graças aos cinco minutos de avanço na partida, vencendo assim o confronto tradicional entre homens e mulheres na São Silvestre da capital.

Entre os homens, o Benfica dominou por completo, já que José Carlos Pinto subiu ao segundo lugar do pódio, com o tempo de 28.07 minutos, e Miguel Moreira foi terceiro, em 28.12.

Já entre as mulheres, Salomé Afonso teve a companhia no pódio de Solange Jesus, atleta do Sporting de Braga, vencedora em 2023 e agora segunda, com o tempo de 34.15 minutos, e Carla Martinho, do Recreio Desportivo de Águeda, terceira, com 34.17.

O desafio `Homens versus Mulheres`, que marca a São Silvestre de Lisboa, teve um desfecho favorável às mulheres, que, assim, conseguem encurtar a vantagem masculina (oito contra sete).

Com mais 146.000 atletas desde a sua edição inaugural, a 17.ª edição da São Silvestre de Lisboa bateu o seu recorde de inscrições, com 14.000 atletas inscritos, superando os 12.500 de há dois anos, e entre os quais estiveram mais de 5.000 mulheres e atletas de 57 nacionalidades.