Islândia é "adversário direto" de Portugal pela vaga no Eurobasket feminino

"A equipa tem consciência da importância deste jogo. É o adversário com quem vamos lutar diretamente pelo apuramento, e jogamos em casa, perante os nossos fãs", afirmou Ricardo Vasconcelos, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), na véspera do confronto com as islandesas, no Barreiro.



Na primeira jornada, disputada no sábado em Belgrado, a seleção portuguesa foi derrotada pela Sérvia (77-51), que é a favorita do agrupamento, e o técnico projetou mais um duelo complicado frente à Islândia.



"Não vai ser fácil, é um jogo duro. Elas são muito físicas, muito verticais, lançam muito bem de 'pés parados', portanto, vamos ter de fazer um grande trabalho defensivo para ter a certeza que o jogo está sob o nosso controlo", vincou.

Por seu turno, Maianca Umabano, extremo do GDESSA, do Barreiro, admitiu estar "muito feliz" por poder disputar, pela primeira vez, em casa, um jogo da seleção lusa.



"Vou ter as minhas colegas de equipa e pessoas muito importantes para mim [no pavilhão]. Por isso, estou muito feliz e com esperança que corra tudo bem", sublinhou, mostrando-se confiante num triunfo frente às nórdicas.



Portugal defronta a Islândia na terça-feira, a partir das 19:00, no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro, no segundo jogo do Grupo G da primeira fase de qualificação para o Eurobasket2027.



"A vitória é o objetivo e acho que estamos prontas. Entrámos bem no último jogo e acho que só precisamos de ser um bocadinho mais consistentes e manter o ritmo do jogo, e vamos conseguir", sublinha. A Sérvia lidera o agrupamento com quatro pontos em dois jogos (duas vitórias), depois de já ter batido a Islândia (84-59) fora há apenas três dias, no único grupo de apenas três equipas.



Portugal procura a segunda presença seguida numa fase final de um Campeonato da Europa, depois da inédita presença em 2025.



A esta dupla jornada seguem-se novos embates com Sérvia, em casa, e a deslocação à Islândia, em 14 e 17 de março de 2026, respetivamente, promovendo os dois primeiros de cada grupo e os três melhores terceiros para a segunda ronda, a disputar em novembro de 2026 e fevereiro de 2027, novamente em grupos de quatro.