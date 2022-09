Israel assinala 50.º aniversário do massacre dos Jogos Olímpicos Munique1972

"Os 11 desportistas foram à Alemanha há 50 anos em nome do espírito desportivo, do espírito de fraternidade entre nações e entre estados. Foram brutalmente assassinados a sangue-frio por uma organização terrorista palestina apenas porque eram judeus, apenas porque eram israelitas”, lamentou o presidente do país, Isaac Herzog.



Telavive foi a cidade palco da cerimónia que contou com Thomas Bach, presidente do COI, bem como parentes dos falecidos e sobreviventes do atentado, perpetrado pelo grupo palestiniano Setembro Negro.



“Para nós, o massacre dos 11 atletas foi sempre um desastre nacional. Os anos que se passaram e a vossa luta, queridas famílias, pela memória, pela comemoração, pela justiça, mostraram acima de tudo que foi uma tragédia global”, acrescentou o político.



O ataque ocorreu na noite de 05 de setembro de 1972, porém Israel só hoje assinala a data, em função do calendário hebreu.



No início do mês, Herzog participou, na Alemanha, no evento que lembrou a tragédia.



Israel recebeu um presidente do COI pela primeira vez desde 2010, sendo que o alemão Thomas Bach teve a oportunidade de visitar o museu do Holocausto e reunir-se com familiares das vítimas do atentado de 1972.