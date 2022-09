Itália campeã da Europa de voleibol em sub-20 ao vencer Polónia por 3-2

Os transalpinos chegaram facilmente aos 2-0, com duplo 25-19, contudo a Polónia reagiu impondo-se por 24-26 e 17-25, obrigando à ‘negra’, que os anfitriões venceram, por 15-6, em 1:51 horas.



Na sexta-feira, ainda na fase de grupos, a Itália tinha vencido a Polónia por expressivo 3-0, garantindo assim o primeiro lugar na ‘poule’ 1.



Na luta pelo terceiro lugar, a Bulgária superiorizou-se à Bélgica por 3-1.



Portugal, que foi quinto do Grupo II, acabou em nono no cômputo geral da fase final que contou com 12 participantes.