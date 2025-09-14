Itália inicia defesa do título mundial de voleibol com triunfo sobre a Argélia

A seleção transalpina, que venceu os argelinos com os parciais de 25-13, 25-22 e 25-17, assumiu o comando do Grupo F, em igualdade pontual com a Bélgica, que bateu a Ucrânia com idêntica facilidade, também por 3-0 (25-16, 25-17 e 25-22).



Os italianos, o segundo país com mais títulos mundiais conquistados, com quatro (1990, 1994, 1998 e 2022), apenas superados pela Rússia, com seis, procuram regressar aos pódios em grandes competições, depois de terem terminado em quarto lugar nos Jogos Olímpicos Paris2024.



A França também entrou a todo o gás, batendo a Coreia do Sul por 3-0 (25-12, 25-18 e 25-16) e isolando-se no topo do Grupo C, com um ponto de vantagem sobre a Argentina, perdido por ter vencido a Finlândia na ‘negra’, por 3-2, após ter estado a perder por 2-0 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22 e 15-11).



O Brasil, que conquistou a medalha de bronze no último Mundial, em 2022, ainda encontrou resistência por parte da China, mas triunfou por 3-1 (19-25, 25-23, 25-22 e 25-21) e divide o comando do agrupamento H com a República Checa, vencedora do embate com a Sérvia, por 3-0 (25-22, 25-23 e 25-20).



O Egito superiorizou-se ao Irão, por 3-1, com os parciais de 25-17, 16-25, 25-23 e 25-20, juntando-se na liderança da ‘poule’ A à Tunísia, que tinha ganhado no sábado por 3-0 às Filipinas, país anfitrião da fase final do Campeonato do Mundo.



Também no sábado, Portugal assinalou o regresso à competição, após 23 anos de ausência, com uma sensacional vitória por 3-1 sobre Cuba, que até venceu o primeiro parcial, mas não resistiu à recuperação portuguesa (20-25, 25-22, 25-19 e 25-19).



Portugal subiu ao comando do Grupo D, em igualdade pontual com os Estados Unidos, outra potência da modalidade, uma vez que os norte-americanos, terceiros classificados em Paris2024 e próximos adversários da equipa lusa, na segunda-feira, bateram a Colômbia por 3-0 (25-20, 25-21 e 25-14).