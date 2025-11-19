Mais Modalidades
Ténis
Itália nas meias-finais da Taça Davis
A seleção italiana de ténis, bicampeã da Taça Davis, eliminou hoje a Áustria, ao ganhar os dois encontros de singulares, e garantiu o regresso às meias-finais da emblemática competição, que está a decorrer em Bolonha, em Itália.
A jogar em casa e com uma vantagem de 5-1 no confronto direto, a formação transalpina embolsou o primeiro ponto da eliminatória, graças ao triunfo de Matteo Berrettini, 56.º colocado no ranking ATP, sobre o austríaco Jurij Rodionov (177.º ATP) em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-4).
Já depois do experiente Berrettini confirmar o favoritismo frente a adversário, ao cabo de uma hora e 46 minutos, o jovem Flavio Cobolli (22.º ATP), de 23 anos e número um da seleção anfitriã, na sequência das ausências de Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sentenciou a passagem à fase seguinte da prova, ao derrotar Filip Misolic (79.º ATP) em duas partidas, por 6-1 e 6-3.
Na sexta-feira, a Itália vai encontrar a Bélgica no duelo de acesso à final, enquanto a Espanha vai defrontar a República Checa e a Argentina a Alemanha, na quinta, para definir as outras duas seleções semifinalistas da Taça Davis.
(Com Lusa)