Italiana Lisa Pigato conquista Caldas da Rainha Ladies Open em ténis

Terceira cabeça de série, Pigato, de 23 anos, esteve sempre mais certeira, impondo-se à 163.ª jogadora mundial por 6-4 e 6-2, em uma hora e 25 minutos.



Este é o segundo título WTA 125 conquistado pela atual 137.ª classificada do ranking WTA, que já tinha vencido em Madrid em abril.



“Não esperava [ganhar], foi uma surpresa para mim, porque estou a regressar de lesão. Vim aqui apenas para encontrar o meu jogo e ganhar alguns encontros”, assumiu a vencedora no discurso em court.



Pigato emocionou-se ao dedicar ao pai e treinador o título conquistado num “torneio fantástico”, após ter passado “uma bela semana” nas Caldas da Rainha, e assumiu ainda ter estado “tão stressada” na final por ter pela frente Gabriela Knutson.



Para a checa esta é a segunda final consecutiva perdida no Caldas da Rainha Ladies Open, torneio do circuito secundário feminino do ténis, após ter sido derrotada no encontro decisivo pela russa Polina Iatcenko no ano passado.



“Esta é a minha segunda final, espero que para o ano consiga a terceira e possa levantar o troféu. Voltarei sempre até ganhar o título”, prometeu a agora duas vezes ‘vice’, que experienciou “uma semana fantástica” nas Caldas da Rainha, onde se sente “sempre bem”.



