Italiano Fabio Aru contratado pela Qhubeka Assos

Com triunfos em etapas nas voltas a Espanha, Itália e França, Fabio Aru, de 30 anos, compete pela UAE Emirates desde 2018, mas foi com as cores da Astana, pela qual competiu seis épocas, que conquistou a maior parte do seu sucesso.



“Nos últimos anos não tive o sucesso que esperava”, admitiu Fabio Aru, que acredita ser capaz de repetir os desempenhos já alcançados num passado recente ao serviço da sua nova equipa.



A Qhubeka Assos anunciou recentemente a contratação de vários ciclistas, nomeadamente o australiano Simon Clarke (Education First), o belga Dimitri Claeys (Cofidis), o suíço Kilian Frankiny (Groupama-FDJ) e o polaco Lukasz Wisniowski (CCC).



“Mais reforços serão feitos no devido tempo”, acrescentou a equipa sul-africana.