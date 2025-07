Italiano Jonathan Milan estreia-se a vencer na oitava etapa

Na sua primeira participação no Tour, o novo camisola verde da prova francesa, de 24 anos, impôs-se ao sprint no final dos 171,4 quilómetros entre Saint-Méen-le-Grand e Laval, batendo o belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) e o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 03:50.26 horas do vencedor.

Pogacar manteve a camisola amarela e as diferenças para os perseguidores na geral, que comanda com 54 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). O francês Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) fecha o pódio, a 01.11 minutos.

Os sprinters voltarão a poder tentar a sua sorte no domingo, no final dos 174,1 quilómetros entre Chinon e Châteauroux.