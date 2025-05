Iúri Leitão brilha na Gala da Confederação do Desporto de Portugal

Jovem Promessa...



O galardão Jovem Promessa de 2024 foi para o andebolista internacional português Francisco Costa, que derrotou Geovany Quenda (futebol), Jaime Faria (ténis), Madalena Costa (patinagem artística) e João Pontes (vela).



“É um orgulho, um privilégio receber um prémio destes. (…) Tenho as melhores pessoas ao meu lado para conseguir crescer”, declarou o melhor jogador jovem do Campeonato do Mundo pela Federação Internacional de Andebol (IHF), de apenas 20 anos.



Desporto Adaptado...



No Desporto Adaptado, o nadador Diogo Cancela, bronze nos 200 metros estilos (SM8) nos Jogos Paralímpicos Paris2024, superou a concorrência de Cristina Gonçalves, Marta Paço (surf), Norberto Mourão (canoagem) e João Gonçalves (ténis de mesa), mostrando-se grato pela distinção.



Homenagem a José Manuel Constantino



Depois de abrir com uma evocação dos 150 anos do Ginásio Clube Português, a 28.ª Gala do Desporto encerrou com a homenagem a José Manuel Constantino, o antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal que morreu em 11 de agosto, dia da cerimónia de encerramento de Paris2024.



Um excerto do documentário dedicado à vida do pensador do desporto, que também presidiu à CDP entre 2000 e 2002, foi reproduzido, com os vários depoimentos, incluindo de Patrícia Sampaio ou Telma Monteiro, a recordarem a resiliência de Constantino, mas também a vida dedicada ao olimpismo.





Na categoria de Atleta Masculino, Iúri Leitão, de 26 anos, bateu concorrentes de "peso", nomeadamente o basquetebolista Neemias Queta, o nadador Diogo Ribeiro, o tenista Nuno Borges e o veterano futebolista Cristiano Ronaldo.”, brincou depois de subir pela última vez ao palco,O ciclista voltou ainda a ser distinguido por ter esperado por Benjamin Thomas, que viria a conquistar o ouro, quando o francês caiu na final de omnium de Paris2024, juntando o Prémio Ética no Desporto ao europeu “Spirit of Fair Play".Numa cerimónia mais curta do que o habitual, por ter "abdicado" dos prémios Mérito Desportivo atribuídos às personalidades/entidades indicadas pelas federações, Leitão subiu também ao palco para receber em solitário - Rui Oliveira esteve ausente - o galardão que distinguiu a melhor equipa do ano passado.”, notou.Os primeiros campeões olímpicos portugueses fora do atletismo superaram os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta, os velejadores Diogo Costa e Carolina João, a equipa olímpica de surf e as seleções femininas de futebol e de basquetebol.Os medalhados de Paris2024 "reinaram" entre os premiados, já que a judoca, bronze nos -78 kg na capital francesa, foi eleita Atleta Feminina, suplantando a ginasta Filipa Martins, a nadadora Camila Rebelo, a paralímpica Cristina Gonçalves (boccia) e a futebolista Francisca "Kika" Nazareth.Ausente por motivos familiares, Sampaio "entregou" à amiga Maria Siderot a responsabilidade de ler um discurso, no qual recordou “”, em que teve de aprender a lidar com fracassos, mas alcançou “”, o de uma medalha olímpica, que não lhe retirou “a chama” de competir.Entre os nomeados para Treinador do Ano, o também ausente, campeão português de futebol com o Sporting em 2023/24, foi o preferido, em detrimento dos selecionadores Gabriel Mendes (ciclismo de pista) e Alberto Silva (natação), de André Tavares (boccia) e Igor Sampaio, técnico e irmão de Patrícia Sampaio.”, vincou, em vídeo, o atual técnico do Manchester United.