Iúri Leitão disputa omnium e madison nos Mundiais de ciclismo de pista

Medalha de ouro em madison em Paris2024, Iúri Leitão é o escolhido para essa corrida, que vai fazer ao lado de Ivo Oliveira, depois de na capital francesa ter estado com o irmão Rui Oliveira.



O selecionador nacional de pista, Gabriel Mendes, escolheu ainda Iúri Leitão para o omnium, no qual conquistou a prata nos Jogos Olímpicos Paris2024.



Ivo Oliveira vai ainda disputar a perseguição individual, com Miguel Salgueiro a estar na corrida por pontos e Diogo Narciso a correr o scratch e a eliminação, enquanto, na elite feminina, Maria Martins vai competir no scratch e no omnium, e Daniela Campos vai estar na eliminação e na corrida por pontos.



Na primeira competição do ciclo de qualificação para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028, Maria Martins vai ser a primeira portuguesa em ação, na quarta-feira, no scratch.



O Mundial de pista realiza-se entre 14 e 18 de outubro, no Velódromo de Xangai, na China, e será a primeira competição a contar para o ranking de qualificação olímpico de madison e omnium.



Portugal tem a ‘responsabilidade’ de defender em Los Angeles2028 as duas medalhas conquistadas em Paris2024: o ouro, no madison, de Rui Oliveira e Leitão, primeiro português a somar duas medalhas na mesma edição dos Jogos, ao sagrar-se igualmente vice-campeão no omnium.



Programa da seleção portuguesa (horas portuguesas):



- Quarta-feira, 14 out:



Scratch feminino: Maria Martins (11:59)



- Quinta-feira, 15 out:



Eliminação feminina: Daniela Campos (11:30)



Scratch masculino: Diogo Narciso (12:30)



- Sexta-feira, 16 out:



Omnium feminino (Scratch): Maria Martins (05:35)



Perseguição Individual masculina (qualificação): Ivo Oliveira (05:57)



Omnium feminino (Corrida por tempo): Maria Martins (07:37)



Corrida por pontos masculina: Miguel Salgueiro (10:05)



Omnium feminino (Eliminação): Maria Martins (11:07)



Perseguição Individual masculina (finais): Ivo Oliveira (12:15)



Omnium feminino (Corrida por Pontos): Maria Martins (12:40)



- Sábado, 17 out:



Omnium masculino (Scratch): Iúri Leitão (05:27)



Omnium masculino (Corrida por tempo): Iúri Leitão (08:05)



Omnium masculino (Eliminação): Iúri Leitão (12:01)



Omnium masculino (Corrida por Pontos): Iúri Leitão (13:23)



- Domingo, 18 out:



Corrida por Pontos feminina: Daniela Campos (06:59)



Eliminação masculina: Diogo Narciso (07:45)



Madison masculino: Iúri Leitão e Ivo Oliveira (09:03)