Iúri Leitão lidera convocados portugueses para Mundiais de ciclismo de pista

Em masculinos, o selecionador Gabriel Mendes convocou o duplo medalhado olímpico Iúri Leitão, Ivo Oliveira, já medalhado em Mundiais, Diogo Narciso e Miguel Salgueiro, enquanto a pioneira olímpica Maria Martins e Daniela Campos representarão a equipa nacional nas provas femininas.



“Considero que um fator que vai contribuir para elevar o nível de exigência das provas e a qualidade dos atletas será o facto de esta competição ser a primeira pontuável para o ranking de qualificação olímpica a contar para Los Angeles2028”, salientou Gabriel Mendes, citado em comunicado da FPC.



O Mundial de pista realiza-se entre 14 e 18 de outubro, no Velódromo de Xangai, na China, e será a primeira competição a contar para o ranking de qualificação olímpico de madison e omnium.



Portugal tem a ‘responsabilidade’ de defender em Los Angeles2028 as duas medalhas conquistadas em Paris2024: o ouro, no madison, de Rui Oliveira e Leitão, primeiro português a somar duas medalhas na mesma edição dos Jogos, ao sagrar-se igualmente vice-campeão no omnium.



“Todos vão procurar estar no máximo das suas capacidades em Xangai, para obter os melhores resultados possíveis e iniciar bem o processo de apuramento. Esta realidade será a matriz da competição. O nosso objetivo de médio prazo passa por estarmos na luta e finalizarmos com sucesso a qualificação de Portugal para LA2028”, avançou Mendes.



O selecionador de pista admitiu que os resultados nas provas olímpicas serão “uma prioridade”, mas realçou igualmente a importância das prestações “nos restantes eventos de endurance”, que contribuem diretamente para os rankings UCI, “determinantes no processo de qualificação para o Campeonato do Mundo de Pista de 2027”.



Apenas na véspera dos Mundiais, Gabriel Mendes comunicará quais as provas que cada um dos corredores vai disputar em Xangai.



Os elites masculinos vão participar no omnium, no madison, na corrida por pontos, na eliminação, na perseguição individual e no scratch, enquanto Maria Martins e Daniela Campos disputarão as provas de omnium, corrida por pontos, scratch e eliminação.



