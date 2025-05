Iúri Leitão recebe prémio de fair-play

O corredor da equipa espanhola Caja Rural foi galardoado com a categoria "Spirit of Fair Play" nos Prémios Europeus de Fair Play, atribuídos pela organização não governamental European Fair Play Movement, após uma proposta do IPDJ.



Em 8 de agosto de 2024, no Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, Iúri Leitão lutava com Benjamin Thomas pela vitória, quando o francês caiu a 25 voltas do final, num incidente que poderia ter aberto o caminho para o ouro para o português, que, contudo, quis ter a certeza de que o francês estava bem e que poderiam “voltar a discutir o ouro de forma justa”.



Leitão revelou que se sentiu “aliviado” por ter percebido que o homem que derrotou na luta pelo título mundial de omnium em 2023 “estava ok”.



“Foi um azar. Claro que já estamos num ponto de fadiga tão grande, que muitas vezes não processamos bem as coisas. Ele cometeu um erro. Dois ciclistas à frente subiram e ele caiu. Sinto que seria injusto ele perder o ouro daquela forma. E eu quis ter a certeza de que ele voltava e que estava bem […] e que podíamos continuar, entre aspas, a nossa batalha. Então, no fim, tentei a minha sorte para ganhar o ouro. Acho que foi o melhor e acho que era o mais justo”, defendeu.



Iúri Leitão viria a arrecadar a medalha de prata nessa prova, dois dias antes de, ao lado de Rui Oliveira, dar na prova de madison o único ouro a Portugal em Paris2024 e o primeiro de sempre do país fora do atletismo.