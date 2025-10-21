Iúri Leitão renova com a Caja Rural

“O campeão olímpico vai cumprir na próxima temporada o seu quinto ano com a Caja Rural-Seguros RGA. Iúri Leitão vai partir como um dos homens mais importantes da formação verde graças à sua destacada velocidade e a sua habilidade nos metros finais, que lhe valeram a vitória na última edição do Trofeo Palma, adiantando-se ao restos dos velocistas com um preciso e certeiro ataque”, lê-se no comunicado da equipa.



Como profissional, o ciclista de Viana do Castelo, de 27 anos, tem cinco vitórias na estrada, com destaque para o triunfo na geral da Volta à Grécia em 2023.



Contudo, é na pista que tem os seus melhores resultados, conseguindo duas medalhas nos Jogos Olímpicos Paris2024, a prata no omnium e o outro no madison, ao lado de Rui Oliveira.



O sprinter luso está, neste momento, em Santiago do Chile, onde vai disputar os Mundiais de pista, procurando o seu segundo título mundial, depois do conseguido em omnium, em 2023, em Glasgow, na Escócia.



Iúri Leitão tem ainda uma medalha de prata na perseguição nos Mundiais de 2021, em Roubaix, em França, além de quatro títulos europeus de scratch e um na corrida por pontos.

