Iúri Leitão vence omnium no Troféu Internacional Cidade de Barcelona

No omnium, o vice-campeão olímpico desta especialidade Iúri Leitão voltou a estar forte deste a primeira das quatro provas, concluindo com um total de 212 pontos, à frente do também português Diogo Narciso, com 178, enquanto o neerlandês Justus Willemsen foi terceiro, com 134.



Na sexta-feira, a dupla lusa tinha feito equipa para vencer a prova de Madison, na qual Iúri Leitão foi campeão olímpico em Paris2024, com Ivo Oliveira.



Também no omnium, Maria Martins foi segunda, com 129 pontos, apenas atrás da norueguesa Anita Stenberg, com 166, enquanto Daniela Campos foi oitava, com 88 pontos, depois de ter sofrido uma queda durante a prova de eliminação.



“Tivemos um dia bastante bom. O programa de omnium é sempre exigente e requer bastante dos atletas ao longo de todo dia. Todos tiveram excelentes desempenhos e desenvolveram um trabalho muito bom, procurando dar sempre o melhor nas diferentes provas”, congratulou-se o selecionador nacional Gabriel Mendes, aos meios da Federação Portuguesa de Ciclismo.

