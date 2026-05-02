Iúri Leitão vence segunda etapa do GP Anicolor ao sprint

Leitão, campeão olímpico no madison e ‘vice’ no omnium em Paris2024, foi o mais rápido nos 169,5 quilómetros cumpridos entre Oiã e a Costa Nova, em 4:00.00 horas, batendo sobre a meta dois ciclistas da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, o venezuelano Leangel Linarez, segundo, e o português César Martingil, terceiro.



É o segundo triunfo em 2026 para o velocista, que já tinha vencido na Clássica Loire Atlantique, em 28 de março.



Na antecâmara da etapa decisiva, Tiago Antunes manteve a liderança da geral, num dia sem grandes mexidas, mantendo-se o espanhol Xabier Arasategi (Euskaltel-Euskadi) no segundo lugar, a quatro segundos.



A cinco segundos estão agora dois ciclistas espanhóis, Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), segundo, e Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi), quarto.



Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola) continua na liderança da classificação da montanha, enquanto Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista) é o melhor jovem e Berasategi lidera nos pontos.



No domingo, a terceira e última etapa decide o vencedor da edição de 2026 do Grande Prémio Anicolor, que este ano subiu de escalão enquanto prova internacional, com 170,5 quilómetros entre Mortágua e Águeda.



