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Iva Jovic revalida título no torneio de ténis de Guadalajara
A norte-americana Iva Jovic, de 18 anos, conquistou no sábado o torneio de ténis WTA 500 de Guadalajara, no México, ao vencer na final a compatriota Peyton Stearns, para revalidar o título.
Ivan Jovic, 16.ª do ranking mundial, venceu Peyton Stearns, 60.ª, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-2, num embate que durou uma hora e 26 minutos.
Em 2025, Jovic já tinha vencido o torneio de Guadalajara, então ao bater na final a colombiana Emiliana Arango (6-4 e 6-1).
“É genial conquistar novamente este torneio. Provei a mim mesma que era capaz de aguentar a pressão, pois era a primeira vez que estava a defender um título”, disse a norte-americana, que somou em Guadalajara os seus dois títulos WTA da carreira.
Em 2026, Jovic não arrebatou mais qualquer troféu, mas esteve na final de Hobart, chegou aos quartos de final do Open da Austrália, aos ‘oitavos’ em Wimbledon e no US Open e à terceira ronda em Roland Garros.
Em 2025, Jovic já tinha vencido o torneio de Guadalajara, então ao bater na final a colombiana Emiliana Arango (6-4 e 6-1).
“É genial conquistar novamente este torneio. Provei a mim mesma que era capaz de aguentar a pressão, pois era a primeira vez que estava a defender um título”, disse a norte-americana, que somou em Guadalajara os seus dois títulos WTA da carreira.
Em 2026, Jovic não arrebatou mais qualquer troféu, mas esteve na final de Hobart, chegou aos quartos de final do Open da Austrália, aos ‘oitavos’ em Wimbledon e no US Open e à terceira ronda em Roland Garros.