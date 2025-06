Ivo Oliveira campeão português de fundo pela segunda vez

Apesar de ter caído nos quilómetros iniciais, Ivo Oliveira conseguiu repetir o triunfo de 2023, ao triunfar em 04:23.02 horas, no final dos 179,3 quilómetros de um percurso com início e final em Ourém, sucedendo a Rui Costa no palmarés da prova de fundo dos Nacionais de estrada.



Pedro Silva terminou em segundo, com o mesmo tempo de Ivo Oliveira, com João Medeiros (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), que já tinha três vitórias este ano, a terminar em terceiro, a 23 segundos, mas viria a ser desclassificado.



Com a punição imposta a João Medeiros, por auxílio do diretor desportivo, acabou por ser Diogo Gonçalves (Feirense-Beeceler) a subir ao pódio, depois de ter sido o primeiro do grupo perseguidor, a 1.33 minutos do novo campeão nacional.



Depois de ter estado quase dois anos sem conquistar qualquer triunfo, Ivo Oliveira, de 28 anos, está a fazer a melhor temporada da carreira e somou a quarta vitória em 2025, depois de três etapas no Giro d’Abruzzo e uma na Volta à Eslovénia.



Este foi o segundo título português da UAE Emirates nestes Nacionais, depois de António Morgado, que ficou afastado da luta na corrida de hoje, ter revalidado o cetro de contrarrelógio na sexta-feira, numa prova em que Ivo Oliveira foi terceiro.