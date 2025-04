Ivo Oliveira ganha última etapa do Giro d`Abruzzo conquistado por Zimmermann

Ivo Oliveira bateu ao sprint o neerlandês Sjoerd Bax (Q36.5 Pro Cycling Team) na chegada a Isola del Gran Sasso, após um percurso de 166 quilómetros iniciado em Corropoli, que o luso completou em 3:58.49 horas, depois de ambos terem sido os únicos resistentes de uma fuga inicial de oito homens, com o ataque iniciado a 122 quilómetros da largada.



"Não tenho palavras, se há dois dias estava nas nuvens, não consigo descrever o que estou a sentir agora. Tenho que dar os parabéns aos outros que estiveram na fuga comigo, porque eles colaboraram até ao final", realçou no final da etapa Ivo Oliveira, que terminou a prova no 32.º posto da geral, a 14.03 minutos de Zimmermann.



O alemão, que fechou a etapa de hoje integrado no pelotão - que chegou com um atraso de apenas 12 segundos - para a dupla da frente, manteve o primeiro posto alcançado na véspera e garantiu a vitória na classificação final da sétima edição da prova transalpina.



Depois de ganhar a segunda etapa, Ivo Oliveira, de 28 anos, explicou o segredo do 'bis', sublinhando que o conhecimento que possui sobre o seu ex-companheiro de equipa Sjoerd Bax foi fundamental para o sucesso.



"Quando o Bax começou a descida, eu sabia que tinha que me aproximar imediatamente porque o Bax, se lhe dermos alguns metros, ele vai embora e eles nunca mais volta. Sabia que tinha que me aproximar dele imediatamente e, quando me aproximei dele, nós colaborámos até ao final. Estou sem palavras, obrigado à equipa por me dar esta oportunidade", vincou o ciclista de Vila Nova de Gaia, campeão mundial e europeu na prova de contrarrelógio na categoria júnior em 2014.