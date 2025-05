Ivo Oliveira quarto na última etapa da Volta à Hungria no lançamento de Molano

Molano, de 30 anos, bateu o restante pelotão ao sprint na chegada a Esztergom, 03:54.02 horas e 169,5 quilómetros depois de partirem de Etyek, com o neerlandês Danny van Poppel (Red Bull-BORA-hansgrohe) em segundo e o alemão Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) em terceiro.



Ivo Oliveira, que ficou responsável por lançar o companheiro para a vitória, assumiu essa missão nas últimas centenas de metros e, depois, ainda acabou no quarto posto o sprint.



“Foi um trabalho muito, muito bom do Ivo. Agradeço à minha equipa”, notou Molano, no final da tirada.



O português encontra-se em boa forma no último mês, com duas vitórias em abril, no Giro d’Abruzzo, e um segundo lugar no prólogo da Volta à Romandia, última corrida antes da Hungria.



Nas contas da geral, o equatoriano Harold Martín López (Astana) foi o grande vencedor, com sete segundos de vantagem para o italiano Alessandro Covi, segundo, e 10 para a jovem revelação dinamarquesa Albert Philipsen (Lidl-Trek), de 18 anos, que ficou no terceiro lugar.



Oliveira, por seu turno, acabou a corrida no 34.º lugar da geral final, numa volta na Hungria que o irmão, o campeão olímpico Rui Oliveira, teve de abandonar, na segunda etapa.