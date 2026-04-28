Ivo Oliveira terceiro no prólogo da Volta à Romandia





(Com Lusa)

Num curto contrarrelógio de 3,2 quilómetros em Villars-sur-Glâne, na Suíça, Godon foi o mais rápido, em 3.35,12 minutos, somando a 20.ª vitória da carreira, a quarta esta temporada.O atual campeão português de fundo gastou mais seis segundos do que Godon e exatamente o mesmo tempo do sueco Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), que ficou na segunda posição.Ivo Oliveira, que está apenas pela quarta vez a correr ao lado do esloveno Tadej Pogacar e primeira desde 2021, ainda esteve no primeiro lugar, batendo na altura o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), e ainda deu esperança de que a camisola de líder da Volta à Romandia podia continuar num português da UAE Emirates, depois de João Almeida ter vencido a corrida em 2025.Na estreia numa prova por etapas esta temporada, depois das vitórias na Strade Bianche, na Milão-Sanremo, na Volta a Flandres e na Liège-Bastogne-Liège e do segundo lugar no Paris-Roubaix, Pogacar, campeão do mundo, foi quinto, a sete segundos de Godon, ganhando dois segundos a Roglic e três ao alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), dois dos principais rivais à luta pela geral.O espanhol Carlos Rodríguez (INEOS), vencedor em 2024, perdeu 17 segundos, assim como o italiano Antonio Tiberi e o francês Lenny Martinez, ambos do Bahrain-Victorius.A primeira etapa da Volta à Romandia corre-se na quarta-feira, com um percurso de 171,2 quilómetros, com partida e chegada em Martigny, no qual os ciclistas vão ter de passar três contagens de montanha de terceira categoria e uma de primeira, colocada a cerca de 35 quilómetros do final.