Ivo Oliveira vê vitória no prólogo da Volta à Romandia fugir por 28 centésimos

Chamado à última hora pela INEOS, o jovem britânico de 23 anos cumpriu os 3,44 quilómetros em Saint-Imier em 04.33 minutos, o mesmo tempo registado pelo português da UAE Emirates, que, contudo, gastou mais 28 centésimos.



“É tremendo. A minha cabeça está a explodir. Não sabia que estava a ser o mais rápido. Foi uma surpresa. Só descobri que vinha a esta corrida ontem [na segunda-feira], durante o meu treino”, declarou o vencedor, que substituiu no alinhamento da INEOS Laurens de Plus, o terceiro classificado da Volta ao Algarve.



O espanhol Iván Romeo (Movistar) fechou o pódio da jornada inaugural da Volta à Romandia, ficando a três segundos dos dois primeiros, a mesma diferença registada na geral.



João Almeida (UAE Emirates) falhou por pouco o top 10, sendo 11.º, a cinco segundos, sendo o segundo melhor entre os candidatos à vitória na geral, atrás do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que foi oitavo, a quatro.



Numa jornada em que Nelson Oliveira (Movistar) foi 104.º, a 22 segundos, o destaque nacional foi mesmo Ivo Oliveira, que esteve muito perto de concretizar um dos seus sonhos.



O português da UAE Emirates levou as mãos à cabeça quando Sam Watson, ignorado pela transmissão televisiva, cortou a meta com o melhor tempo.



“É difícil de ‘engolir’[…]. Perder aquela que seria a minha primeira vitória WorldTour assim… não tenho palavras, não sei o que dizer”, resumiu o luso de 28 anos.



Depois de uma hora sentado no ‘hot seat’, Ivo Oliveira viu um dos objetivos da temporada escapar-lhe por meros 28 centésimos – ambos concluíram o exercício em 04.33 minutos, estando empatados em tempo na geral.



Em fevereiro, durante a Volta ao Algarve, o gaiense tinha confessado à agência Lusa que um dos seus “objetivos pessoais” para esta época era “o contrarrelógio da Volta à Romandia”, onde nos últimos anos tentou vestir de amarelo no primeiro dia.



Após ser quinto no ano passado e nono em 2023, o campeão nacional de contrarrelógio de 2020 esteve hoje perto de somar a sexta vitória como profissional e a terceira em duas semanas, depois de ter conquistado duas etapas no Giro d’Abruzzo.



“Obviamente, estou orgulhoso de como corri, porque não cometi nenhum erro, fiz um grande ‘crono’. Preparei superbem este prólogo com a equipa e, no final, houve um ciclista que foi mais forte do que eu”, salientou, prometendo “continuar a trabalhar” para estrear-se a vencer em corridas do principal circuito do ciclismo mundial.



Oliveira pode tentar ‘desempatar’ em tempo com Watson na quarta-feira, na primeira etapa desta corrida suíça do WorldTour, que liga Münchenstein a Friburgo, ao longo de 194,3 quilómetros que incluem duas contagens de montanha de segunda categoria e duas de terceira.