Ivo Oliveira vence segunda etapa do Giro d`Abruzzo e Fiorelli assume liderança

Na chegada em subida na cidade de Penne, na região dos Apeninos, Ivo Oliveira, que cronometrou 3:21.19 horas, impôs-se à concorrência, lançando um ataque fulminante no final, e cortou a meta com quatro segundos de vantagem sobre Filippo Fiorelli, segundo, e do alemão Marco Brenner (Tudor), terceiro.



A etapa ligou Tocco da Casauria a Penne, na distância de 138 quilómetros, com a parte final marcada por 3,6 quilómetros com uma inclinação média de 5,1%, e teve como primeiros animadores os italianos Simone Petilli (JCL Team UKYO) e Samuele Zoccarato (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè).



Os dois ciclistas, que chegaram a deter uma vantagem de um minuto, foram apanhados pelo grupo principal ainda durante a subida da Forca di Penne, que registou ainda uma nova tentativa do italiano Marco Martíni (Team Technipes), igualmente anulada pelo pelotão.



Ivo Oliveira seguiu atento às movimentações dos primeiros e a cerca de 1,5 quilómetros da linha de chegada passou ao ataque, com o apoio da sua equipa, em especial do italiano Alessandro Covi, que defendia a liderança, e chegou isolado à meta.



Alessandro Covi, que terminou em quarto a etapa, perdeu a liderança da classificação geral para o compatriota Filippo Fiorelli (6:55.21 horas), segundo na tirada, que com os segundos de bonificação averbados ascendeu a primeiro no Giro d’Abruzzo.



Covi segue na segunda posição da geral, a dois segundos de Filippo Fiorelli, e Marco Brenner ascendeu duas posições e completa o pódio, a oito segundos do líder. O português Ivo Oliveira segue na 23.ª posição, a 30 segundos de Fiorelli.



Na quinta-feira, a terceira de quatro etapas liga San Demetrio ne’Vestini a Roccaraso (Aremogna), numa distância de 160 quilómetros.