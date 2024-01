Ja Morant sofre lesão e falha o resto da época na NBA

Duas vezes selecionado para o "all-star" e principal figura dos Grizzlies lesionou-se num treino no sábado, com os exames realizados posteriormente a confirmarem a gravidade da lesão.”, refere a equipa.Os Grizzlies confirmam que o base vai ser submetido a uma cirurgia que o vai impedir de alinhar no que falta da temporada, mas explicam que Morant deve estar pronto para começar a época 2024/25 em pleno.Morant perdeu os primeiros 25 jogos da temporada devido a uma suspensão da NBA por exibir uma arma nas redes sociais, a sua segunda por um caso semelhante, depois de perder oito jogos na temporada passada.O base apenas começou a jogar em dezembro e esteve presente em nove jogos, com médias de 25,1 pontos, 5,6 ressaltos e 8,1 assistências, com seis vitórias e três derrotas, numa altura em que a equipa tem 29 jogos disputados na época, com 13 triunfos e 23 derrotas.