Jack Miller admite ter sentido "pânico" quando foi ultrapassado por Miguel Oliveira

O piloto australiano Jack Miller (Ducati) admitiu hoje, em entrevista ao Autosport britânico, ter sentido "pânico" quando foi ultrapassado pelo português Miguel Oliveira (KTM), que viria a ganhar o Grande Prémio da Estíria de MotoGP, no domingo.