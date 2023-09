Jacqueline Cavalcanti vence Zarah Fairn na estreia em eventos UFC

Cavalcanti, que aos 26 anos se tornou a primeira mulher portuguesa na história do UFC, venceu em Paris uma atleta da ‘casa’, de 36 anos, no combate de peso-galo, categoria de -61,2 kg.



A campeã do circuito Legacy Fighting Alliance esteve por cima ao longo dos três ‘rounds’, apostando nos pontapés às pernas da adversária como principal manobra, num embate sem projeções e dominado pelo jogo de golpes.



No final, a portuguesa acabou por vencer por decisão unânime do júri.



Cavalcanti entrou com o pé direito no UFC, a maior, mais popular e lucrativa organização de MMA do mundo, cujo pioneiro português, no masculino, foi o luso-angolano Manuel Kape.



Nascida em São Paulo, chegou a Portugal em 2009 e, desde então, luta a partir de Almada, tendo explicado, em entrevista à Lusa, que desde 2018 se focou exclusivamente em atingir o UFC.



O objetivo, explicou antes deste combate, é começar um caminho até ser uma “campeã dominante”.



“Não é chegar e ir embora. É ser uma atleta constante, lutar constantemente, e sim, ser campeã do UFC, mas ser uma campeã dominante. Quero ter o cinto por um bom tempo”, atirou.