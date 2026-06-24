Jaime Faria a uma vitória do quadro principal de Wimbledon





(Com Lusa)





Segundo cabeça de série do ‘qualifying’, o lisboeta de 22 anos impôs-se ao 218.º jogador mundial por duplo 6-4, em uma hora e 15 minutos.Um ‘break’ em cada set foi suficiente para o número dois nacional garantir o triunfo no encontro de hoje.Após ter chegado à terceira ronda em Roland Garros, vindo da fase de qualificação, Jaime Faria procura disputar pela segunda vez na carreira o quadro principal do único ‘major’ de relva, depois de no ano passado ter caído na primeira ronda frente ao italiano Lorenzo Sonego.Na derradeira ronda do ‘qualifying’ do Grand Slam londrino, o 97.º classificado do ranking ATP vai defrontar o vencedor do duelo entre o tunisino Aziz Dougaz (755.º) e o japonês Rei Sakamoto (148.º).Faria procura a sétima presença consecutiva num quadro principal de um ‘major’.Os quadros principais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da época, arrancam na segunda-feira no All England Club.