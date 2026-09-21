Mais Modalidades
Ténis
Jaime Faria atinge melhor classificação de sempre no ranking ATP
O tenista português Jaime Faria subiu hoje à sua melhor posição de sempre no ranking ATP, ao ascender ao 68.º lugar, com Nuno Borges a manter-se no 48.º posto da hieraquia mundial.
O número dois nacional subiu duas posições e alcançou s sua melhor posição de sempre, após uma semana em que ajudou Portugal a qualificar-se para o play-off de acesso ao Grupo Mundial I da Taça Davis, com uma vitória sobre El Salvador.
No topo da hierarquia não houve alterações, com o italiano Jannik Sinner na liderança, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz, enquanto a cazaque Elena Rybakina prossegue como número um feminina, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula.
Francisca Jorge continua a ser a número um nacional, ao subir a 213.ª, e a sua irmã Matilde Jorge é 255.ª.
No topo da hierarquia não houve alterações, com o italiano Jannik Sinner na liderança, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz, enquanto a cazaque Elena Rybakina prossegue como número um feminina, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula.
Francisca Jorge continua a ser a número um nacional, ao subir a 213.ª, e a sua irmã Matilde Jorge é 255.ª.
(Com Lusa)