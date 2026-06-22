Jaime Faria avança na qualificação para Wimbledon

(Com Lusa)

Depois de ter chegado à terceira ronda em Roland Garros, depois de também passar o ‘qualifying’, Faria, 97.º do mundo, também tenta chegar ao quadro principal do ‘major’ londrino, começando a caminhada com uma vitória sobre Grenier, 224.º, por 6-3 e 6-3, em uma hora e 20 minutos.Jaime Faria já passou a qualificação de todos os torneios do Grand Slam e conseguiu esse feito em Wimbledon em 2025, antes de ser eliminado na primeira ronda pelo italiano Lorenzo Sonego.Com o estatuto de segundo cabeça de série, Jaime Faria vai defrontar outro francês, Luka Pavlovic (218.º do mundo), no primeiro encontro entre ambos.Ainda hoje, Henrique Rocha (122.º) defronta o colombiano Nicolás Mejía (168.º), enquanto Frederico Silva (230.º) joga com o croata Matej Dodig (209.º), sendo que Francisca Jorge vai disputar o ‘qualifying’ feminino e Nuno Borges tem entrada direta no quadro principal masculino.