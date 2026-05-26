Jaime Faria brilha contra Shapovalov em Roland Garros

(Com Lusa)

Vindo da fase de qualificação, o número dois nacional mostrou-se indiferente às credenciais do adversário, antigo top 10 mundial e atual 39.º classificado da hierarquia ATP, e saiu vitorioso com os parciais de 6-4, 7-5 e 6-4, em duas horas e 31 minutos.Portugal tem assim dois jogadores na segunda ronda no segundo Grand Slam da temporada, com o 115.º tenista mundial a juntar-se a Nuno Borges, o número um nacional que no domingo derrotou o argentino Tomás Martín Etcheverry também em três sets.O favoritismo estava do lado de Shapovalov, semifinalista em Wimbledon em 2021, mas quem conquistou o primeiro ‘break’ foi mesmo o lisboeta de 22 anos, convertendo logo o primeiro de que dispôs, no quinto jogo.O canadiano de 27 anos ainda teve uma oportunidade para devolver o ‘break’ no oitavo jogo, mas o número dois português anulou-o para fechar rapidamente o primeiro parcial em menos de meia hora.O equilíbrio instalou-se, então, no court 6, com ambos a manterem os seus jogos de serviço até ao 10.º jogo. No entanto, o lisboeta evitou três ‘breaks’ no quarto jogo e Shapovalov anulou outro no sétimo.Com quatro títulos ATP no currículo, o canadiano esteve pior do que o menos experiente Faria nos momentos decisivos, e acabou quebrado no 11.º jogo, com o português a agarrar a oportunidade para fazer o 7-5, no terceiro ‘set point’ de que dispôs.A vencer por dois sets a zero, Faria continuou a ter mais chances para adiantar-se no serviço do canadiano, que hoje cometeu 48 erros não forçados e foi quebrado logo no terceiro jogo do derradeiro set.Shapovalov ainda devolveu de imediato o ‘break’, apenas para perder o jogo seguinte e ‘entregar’ o triunfo a Faria.Depois de desperdiçar um primeiro ‘match point’ a 5-3, o jovem de 22 anos ainda anulou um ‘break point’, antes de fechar com 6-4, após duas horas e 31 minutos de encontro.É a terceira vez que Faria vai estar na segunda ronda de um Grand Slam, depois de já ter disputado esta fase por duas vezes no Open da Austrália (2025 e 2026).O número dois nacional é também o sexto homem luso a vencer um encontro no quadro principal de singulares em Roland Garros.Na segunda ronda, Faria, 115.º jogador mundial, vai defrontar o alemão Jan-Lennard Struff (80.º), que hoje surpreendeu o cazaque Alexander Bublik, nono cabeça de série e quartofinalista no ano passado, com um triunfo por 7-5, 6-7 (6-8), 6-4 e 7-5.