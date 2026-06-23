Jaime Faria convidado para o Estoril Open





(Com Lusa)

Durante a apresentação do único torneio português no circuito ATP, o diretor do torneio, João Zilhão, revelou que entregou um dos três convites a Jaime Faria, atualmente no 97.º posto do ranking mundial, que falhou por pouco a entrada direta no quadro principal, que fechou no 82.º lugar, ocupado pelo francês Luca van Assche.Stan Wawrinka, atual 110.º do mundo e antigo vencedor de torneios do Grand Slam, também foi premiado com um ‘wild card’, numa altura em que, aos 41 anos, está a fazer a sua digressão de despedida do circuito, fazendo, no Estoril Open, o último torneio em terra batida.Nos nomes hoje divulgados, o italiano Luciano Darderi (16.º) tornou-se o terceiro tenista do top 20 divulgado, depois do norueguês Casper Ruud (12.º), vencedor em 2023, e do russo Andrey Rublev (13.º do mundo).Destaque também para o italiano Matteo Arnaldi (35.º), recente semifinalista em Roland Garros, e o jovem belga Alexander Blockx (37.º), uma das promessas do ténis mundial, com o polaco Hubert Hurckacz (47.º), campeão do Estoril Open em 2024, e o espanhol Pablo Carreño Busta (71.º), vencedor em 2017.Anteriormente também já tinha sido anunciado a presença do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (25.º) e do número um português, Nuno Borges (53.º).O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido um challenger em 2025, apresentando igualmente novas datas, de 18 a 26 de julho.O facto de o torneio ser disputado no verão vai igualmente alterar os horários de alguns dias, em especial no fim de semana final, com as meias-finais a começarem no sábado às 17:30, mesma hora para a qual está marcada a final de singulares no dia seguinte, já depois do encontro decisivo de pares.