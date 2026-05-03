Jaime Faria derrotado na final do torneio de ténis de Mauthausen

Jaime Faria, 136.º classificado do ranking mundial e sétimo cabeça de série em Mauthausen, foi derrotado por um tenista posicionado 40 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 176.º lugar, pelos parciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (7-4), após duas horas e 25 minutos de confronto.



Safiullin, que esta temporada já venceu em Portugal o Challenger Oeiras 3, impediu Jaime Faria, de 22 anos, de conquistar na Áustria o terceiro título individual no circuito secundário e o primeiro em 2026, depois de se ter imposto em Oeiras e em Curitiba, no Brasil, ambos em 2024.