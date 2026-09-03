Jaime Faria derrotado por Carlos Alcaraz no US Open





(Com Lusa)

Faria, 72.º do ranking mundial e único português em prova em singulares depois da eliminação de Nuno Borges, ainda venceu o primeiro set, mas acabou derrotado por Alcaraz por 6-4, 0-6 3-6 e 2-6, num embate que durou duas horas e quarenta minutos.Carlos Alcaraz, atual detentor do troféu, vai defrontar na próxima ronda o chinês Wu Yibing, 113.º do ranking mundial, que superou o australiano James Duckworth (71.º) pelos parciais 7-5, 6-3 e 6-1.