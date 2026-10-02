Mais Modalidades
Ténis
Jaime Faria derrotado por Munar na segunda ronda de torneio de ténis de Tóquio
O tenista português Jaime Faria, repescado para o quadro principal, foi hoje eliminado na segunda ronda do torneio de Tóquio, depois de perder com o espanhol Jaume Munar, vindo da qualificação, em dois sets.
O número dois português e 61.º do mundo foi afastado por Jaume Munar, 64.º do ranking ATP, por 6-1 e 6-1, em uma hora e quatro minutos, com o espanhol a conseguir o segundo triunfo em três encontros frente ao lisboeta.
Depois de ter caído no ‘qualifying’, Jaime Faria garantiu a entrada no quadro principal e afastou o britânico Arthur Fery na primeira ronda, antes de ser eliminado hoje por Munar.
Apesar da derrota, Jaime Faria está virtualmente no 60.º lugar do ranking mundial, ao qual deve subir na segunda-feira, ficando a apenas 10 postos do número um nacional, Nuno Borges, que deverá descer a 50.º.
Depois de ter caído no ‘qualifying’, Jaime Faria garantiu a entrada no quadro principal e afastou o britânico Arthur Fery na primeira ronda, antes de ser eliminado hoje por Munar.
Apesar da derrota, Jaime Faria está virtualmente no 60.º lugar do ranking mundial, ao qual deve subir na segunda-feira, ficando a apenas 10 postos do número um nacional, Nuno Borges, que deverá descer a 50.º.