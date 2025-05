Jaime Faria desiste no Masters 1.000 de Roma

Após 30 minutos de encontro, Faria, 108.º do ranking mundial, acabou por desistir depois de perder por 6-0 o primeiro set para Taberner, 139.º, acabando por falhar o acesso ao quadro principal do torneio romano.



Com 5-0 no marcador, o português foi assistido no court a um pé, acabando mesmo por abandonar após o final do primeiro parcial.



Na segunda-feira, Faria, 12.º cabeça de série, tinha afastado o suíço Jerome Kym, 127.º da hierarquia ATP, por 4-6, 7-6 (7-5) e 6-4.



Depois de um início auspicioso da temporada, com a chegada à segunda ronda do Open da Austrália e aos quartos de final do torneio do Rio de Janeiro, Faria esteve quase dois meses parado devido a lesão, tendo regressado na semana passado no Estoril Open, este ano um "challenger", perdendo com o espanhol Bernabé Zapata Miralles na primeira ronda.