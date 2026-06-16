Jaime Faria eliminado e deixa torneio de Nottingham sem portugueses

Faria, 93.º do ranking mundial, não conseguiu contrariar um jogador situado no 189.º posto da hierarquia, perdendo pelos parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 19 minutos.



Com a eliminação de Faria, o torneio de Nottingham deixa de contar com jogadores portugueses, depois de Henrique Rocha ter sido afastado na segunda-feira.



