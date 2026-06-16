Jaime Faria eliminado e deixa torneio de Nottingham sem portugueses

Jaime Faria eliminado e deixa torneio de Nottingham sem portugueses

O tenista português Jaime Faria, primeiro cabeça de série, foi hoje eliminado do torneio Challenger de Nottingham, na Inglaterra, ao perder diante do chinês Zhizhen Zhang em dois sets

Lusa /
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Faria, 93.º do ranking mundial, não conseguiu contrariar um jogador situado no 189.º posto da hierarquia, perdendo pelos parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 19 minutos.

Com a eliminação de Faria, o torneio de Nottingham deixa de contar com jogadores portugueses, depois de Henrique Rocha ter sido afastado na segunda-feira.

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