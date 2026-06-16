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Jaime Faria eliminado e deixa torneio de Nottingham sem portugueses
O tenista português Jaime Faria, primeiro cabeça de série, foi hoje eliminado do torneio Challenger de Nottingham, na Inglaterra, ao perder diante do chinês Zhizhen Zhang em dois sets
Faria, 93.º do ranking mundial, não conseguiu contrariar um jogador situado no 189.º posto da hierarquia, perdendo pelos parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 19 minutos.
Com a eliminação de Faria, o torneio de Nottingham deixa de contar com jogadores portugueses, depois de Henrique Rocha ter sido afastado na segunda-feira.
Com a eliminação de Faria, o torneio de Nottingham deixa de contar com jogadores portugueses, depois de Henrique Rocha ter sido afastado na segunda-feira.