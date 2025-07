Jaime Faria eliminado em Bastad

O número 115.º do ranking ATP e dois nacional até entrou melhor no encontro, ganhando o set inaugural, mas acabou por ceder a qualificação para a fase seguinte da prova ao fim de uma e 47 minutos, com os parciais de 2-6, 6-2 e 6-3.



O jovem Faria, de 21 anos, ainda dispôs de três "break points" no segundo jogo da segunda partida, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades e não voltou mais a recuperar o comando do encontro, somando mais um desaire em quadros principais do ATP Tour, desde a última vitória nos quartos de final do ATP 250 de Santiago, em fevereiro.



Andrea Pellegrino (139.º ATP), por sua vez, marcou encontro na segunda ronda de Bastad, onde o português Nuno Borges defende o título, com o neerlandês Tallon Griekspoor (29.º ATP).