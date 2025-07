Jaime Faria eliminado em Kitzbuhel

Jaime Faria, número dois português e 119.º do mundo, foi afastado por Tirante, 130.º, por 6-2 e 6-2, em uma hora e três minutos, naquele que foi o segundo encontro entre ambos, com o argentino a já ter vencido em Bastad, na Suécia, em 2024.



O lisboeta, de 21 anos, não passa a primeira ronda de um torneio ATP desde fevereiro, quando, em semanas consecutivas, atingiu os quartos de final no Rio de Janeiro e em Santiago.



Contudo, uma lesão acabou por interromper o bom momento de Faria, que, depois do torneio do Chile, esteve cerca de dois meses sem competir, com as estreias em Roland Garros e em Wimbledon, no qual passou a qualificação, a serem os momentos altos desde então.