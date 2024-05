Jaime Faria entra a ganhar no Oeiras Open 4

Depois de ter desperdiçado um "match point" com 5-2 no marcador, Jaime Faria, de 20 anos, consumou o 31.º triunfo da temporada, ficando a aguardar pelo desfecho do embate entre o brasileiro Gustavo Heide (182.º ATP) e o cazaque Dmitry Popko (223.º ATP) para conhecer o próximo adversário.Enquanto o atleta do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis (FPT) se tornou no primeiro português qualificado para a fase seguinte da prova, Frederico Silva (408.º ATP) assegurou a entrada no quadro principal, graças a uma vitória na segunda ronda do "qualifying" diante do francês Jules Marie (225.º ATP), por 6-4 e 6-3.Já, também a disputar a fase de qualificação, não resistiu ao búlgaro Adrian Andreev e, ao cabo de três partidas, com os parciais de 2-6, 6-1 e 3-6, acabou eliminado às portas do quadro principal do Oeiras Open 4.Na jornada desta terça-feira,volta à ação para defrontar o sul-africano Lloyd Harris, antigo 31.º do mundo, atualmente na 128.ª posição, antes de Henrique Rocha se estrear na competição frente ao norte-americano Alex Michelsen (69.º ATP), primeiro cabeça de série.(379.º ATP), por sua vez, disputará o terceiro encontro agendado para o "court" central, onde medirá forças com o belga Joris De Loore (208.º ATP) na luta pela passagem à segunda eliminatória do torneio organizado pela FPT.