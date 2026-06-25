Jaime Faria entra em Wimbledon





(Com Lusa)

Segundo cabeça de série do ‘qualifying’, o lisboeta de 22 anos impôs-se ao 148.º jogador mundial por 7-6 (7-3), 4-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 33 minutos, garantindo a sétima presença consecutiva num quadro principal de um ‘major’.Após ter chegado à terceira ronda em Roland Garros, vindo igualmente da fase de qualificação, Jaime Faria vai disputar pela segunda vez na carreira o quadro principal do único ‘major’ de relva, no qual caiu em 2025 na primeira ronda, frente ao italiano Lorenzo Sonego.Faria junta-se a Nuno Borges no quadro de singulares de Wimbledon, enquanto Francisco Cabral vai disputar o torneio de pares.Os quadros principais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da época, arrancam na segunda-feira no All England Club.