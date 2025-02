Jaime Faria entra no top-100 mundial de ténis

Depois de ter entrado como "lucky loser", o lisboeta, de 21 anos e que passou pela primeira vez a primeira ronda de um torneio ATP no Brasil, subiu 20 lugares na hierarquia ATP.O já retirado João Sousa continua a ser o melhor português de sempre no ranking, ao chegar ao 28.º lugar, duas posições acima da melhor alcançada até agora por Nuno Borges, que foi 30.º em setembro de 2024.Apesar de estar suspenso, devido a um antidoping positivo, o italiano Jannik Sinner mantém a liderança do ranking, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz.