Jaime Faria entra pela primeira vez no top 60 mundial de ténis

Com a presença na segunda ronda em Tóquio, Faria voltou a melhorar o seu máximo de carreira e subiu uma posição, para a 60.ª, enquanto Nuno Borges, eliminado pelo sérvio Novak Djokovic na eliminatória inaugural em Pequim, desceu dois lugares.



Depois de vencer o challenger do Porto, Henrique Rocha também está na sua melhor posição de sempre, ascendendo 21 lugares para ocupar agora o 106.º lugar da hierarquia ATP.



Mesmo sem jogar desde que ganhou a final de Wimbledon em meados de julho, o italiano Jannik Sinner continua a liderar o ranking, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz, segundo e terceiro, respetivamente.



Em pares, Francisco Cabral continua na 30.ª posição, apesar de ter conquistado na última semana, ao lado do norte-americano JJ Tracy, o torneio de Hangzhou, na China.



Mesmo tendo perdido na estreia como número um mundial, a cazaque Elena Rybakina mantém-se no topo do ranking feminino, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula.



Entre as portuguesas, Francisca Jorge continua a ser a número um nacional, na 214.ª posição, seguida da sua irmã Matilde Jorge, 250.ª.



