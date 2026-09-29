Jaime Faria falha acesso ao quadro principal do torneio de Tóquio

O número dois nacional e 61.º do mundo foi batido por Adolfo Daniel Vallejo, que é 56.º do ranking mundial, por 6-4, 5-7 e 7-5, em duas horas e 50 minutos.



No terceiro set, com 5-4 no resultado, Jaime Faria dispôs de quatro pontos para fechar o encontro, acabando por não os concretizar, antes de perder o seu serviço no jogo seguinte.



Os dois tenistas já se tinham encontrado este ano, igualmente num ‘qualifying’, com Faria a vencer o paraguaio no Masters 1.000 de Roma.