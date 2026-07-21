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Jaime Faria na segunda ronda do Estoril Open
Uma exibição segura permitiu a Jaime Faria apurar-se pela primeira vez para a segunda ronda do Estoril Open, com o português a superiorizar-se ao neerlandês Botic van de Zandschulp.
Perante o sexto cabeça de série e 55.º do ranking mundial, Jaime Faria (88.º) fez uma exibição muito competente e conseguiu a primeira vitória no quadro principal do único torneio ATP em Portugal.
Em apenas uma hora e 13 minutos, o número dois nacional, que não falhou em momentos importantes, venceu por 6-3 e 6-4, superando o ‘trauma’ das eliminações nas duas presenças anteriores no Estoril Open – em 2025, o torneio jogou-se na categoria Challenger.
Jaime Faria entrou muito bem no encontro e, em poucos minutos, já vencia por 4-0, com dois ‘breaks’ sobre o neerlandês, que ainda conseguiu recuperar para os 5-3, sem que o português se deixasse incomodar, fechando o parcial com 6-3.
O pior momento do encontro para Faria aconteceu no recomeço, quando viu Botic van de Zandschulp quebrar-lhe o serviço para fazer o 0-2, mas o lisboeta voltou a mostrar capacidade de reação e virou o encontro para 3-2.
Sem permitir mais nenhum ponto de ‘break’ ao neerlandês, que concretizou os dois que teve, Jaime Faria acabaria por quebrar o serviço no decisivo 5-4, fechando o encontro no jogo seguinte ao terceiro ‘match point’.
Com a garantia de que vai subir ao seu melhor posto de sempre no ranking ATP – é 84.º na hierarquia virtual –, Jaime Faria vai agora poder ‘vingar’ Tiago Pereira (371.º), uma vez que vai jogar com o ‘carrasco’ do compatriota, o peruano Gonzalo Bueno (180.º), vindo da qualificação.
Em apenas uma hora e 13 minutos, o número dois nacional, que não falhou em momentos importantes, venceu por 6-3 e 6-4, superando o ‘trauma’ das eliminações nas duas presenças anteriores no Estoril Open – em 2025, o torneio jogou-se na categoria Challenger.
Jaime Faria entrou muito bem no encontro e, em poucos minutos, já vencia por 4-0, com dois ‘breaks’ sobre o neerlandês, que ainda conseguiu recuperar para os 5-3, sem que o português se deixasse incomodar, fechando o parcial com 6-3.
O pior momento do encontro para Faria aconteceu no recomeço, quando viu Botic van de Zandschulp quebrar-lhe o serviço para fazer o 0-2, mas o lisboeta voltou a mostrar capacidade de reação e virou o encontro para 3-2.
Sem permitir mais nenhum ponto de ‘break’ ao neerlandês, que concretizou os dois que teve, Jaime Faria acabaria por quebrar o serviço no decisivo 5-4, fechando o encontro no jogo seguinte ao terceiro ‘match point’.
Com a garantia de que vai subir ao seu melhor posto de sempre no ranking ATP – é 84.º na hierarquia virtual –, Jaime Faria vai agora poder ‘vingar’ Tiago Pereira (371.º), uma vez que vai jogar com o ‘carrasco’ do compatriota, o peruano Gonzalo Bueno (180.º), vindo da qualificação.
(Com Lusa)