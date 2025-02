Jaime Faria na segunda ronda do torneio de Santiago

Um dia depois de se ter tornado o oitavo tenista português a entrar no top-100 do ranking ATP, o lisboeta, agora no 87.º lugar, afastou o italiano, 59.º, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 20 minutos.



Jaime Faria, de 21 anos, passou pela segunda vez na carreira a primeira ronda de um torneio ATP, apenas uma semana após ter chegado aos quartos de final no Rio de Janeiro.



Nos oitavos de final em Santiago, Jaime Faria vai encontrar o brasileiro Gustavo Heide, 160.º e proveniente da fase de qualificação, que afastou o compatriota Thiago Wild, 86.º.



Faria e Heide já se encontraram duas vezes, com o português a sair sempre vencedor, em confrontos em torneios do circuito challenger em 2024, em Oeiras e Curitiba.



Em Santiago, está também Francisco Cabral, que, ao lado do neerlandês Jean-Julien Rojer, vai disputar os quartos de final de pares, frente ao norte-americano Ryan Seggerman e o ao australiano John-Patrick Smith.