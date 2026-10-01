Jaime Faria qualifica-se para a segunda ronda em Tóquio

Jaime Faria qualifica-se para a segunda ronda em Tóquio

O tenista português Jaime Faria, repescado depois de ter caído na qualificação, apurou-se hoje para a segunda ronda do torneio de Tóquio, ao vencer o britânico Arthur Fery, em três sets.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

VER MAIS
O ‘lucky loser’ português (61.º do ranking mundial) impôs-se a Fery (36.º), surpreendente semifinalista na última edição de Wimbledon, por 6-4, 3-6 e 6-4, em duas horas e quatro minutos.

Depois de ter sido eliminado na última ronda de qualificação, Faria acabou por ser repescado e vai agora defrontar nos oitavos de final o espanhol Jaume Munar (64.º), vindo do ‘qualifying’ e que surpreendeu o norte-americano Taylor Fritz (12.º).

Este será o terceiro encontro entre Faria e Munar, que venceu no último confronto, na primeira ronda do Open dos Estados Unidos em 2025, ano em que o lisboeta tinha triunfado nos oitavos de final do Rio de Janeiro.

Com o triunfo de hoje, Jaime Faria está provisoriamente a 10 lugares de se tornar o número um português, ocupando virtualmente o 60.º posto, enquanto Nuno Borges, derrotado na primeira ronda de Pequim frente ao sérvio Novak Djokovic, está em 50.º.

PUB
PUB