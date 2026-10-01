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Jaime Faria qualifica-se para a segunda ronda em Tóquio
O tenista português Jaime Faria, repescado depois de ter caído na qualificação, apurou-se hoje para a segunda ronda do torneio de Tóquio, ao vencer o britânico Arthur Fery, em três sets.
O ‘lucky loser’ português (61.º do ranking mundial) impôs-se a Fery (36.º), surpreendente semifinalista na última edição de Wimbledon, por 6-4, 3-6 e 6-4, em duas horas e quatro minutos.
Depois de ter sido eliminado na última ronda de qualificação, Faria acabou por ser repescado e vai agora defrontar nos oitavos de final o espanhol Jaume Munar (64.º), vindo do ‘qualifying’ e que surpreendeu o norte-americano Taylor Fritz (12.º).
Este será o terceiro encontro entre Faria e Munar, que venceu no último confronto, na primeira ronda do Open dos Estados Unidos em 2025, ano em que o lisboeta tinha triunfado nos oitavos de final do Rio de Janeiro.
Com o triunfo de hoje, Jaime Faria está provisoriamente a 10 lugares de se tornar o número um português, ocupando virtualmente o 60.º posto, enquanto Nuno Borges, derrotado na primeira ronda de Pequim frente ao sérvio Novak Djokovic, está em 50.º.
Depois de ter sido eliminado na última ronda de qualificação, Faria acabou por ser repescado e vai agora defrontar nos oitavos de final o espanhol Jaume Munar (64.º), vindo do ‘qualifying’ e que surpreendeu o norte-americano Taylor Fritz (12.º).
Este será o terceiro encontro entre Faria e Munar, que venceu no último confronto, na primeira ronda do Open dos Estados Unidos em 2025, ano em que o lisboeta tinha triunfado nos oitavos de final do Rio de Janeiro.
Com o triunfo de hoje, Jaime Faria está provisoriamente a 10 lugares de se tornar o número um português, ocupando virtualmente o 60.º posto, enquanto Nuno Borges, derrotado na primeira ronda de Pequim frente ao sérvio Novak Djokovic, está em 50.º.